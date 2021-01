Davos: premier olandese Rutte, iniziare ad affrontare problema carenza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo deve iniziare ad affrontare il problema della carenza alimentare: 840 milioni di persone in tutto il mondo hanno accesso insicuro a cibo sufficiente. Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, nel suo intervento al Forum economico mondiale di Davos, specificando che questo problema è stato acuito dalla “povertà, dalla crisi provocata dal coronavirus, dai cambiamenti climatici e dei conflitti”. “Possiamo risolvere i problemi di sicurezza alimentare solo unendo le forze a livello internazionale. I governi, le aziende e la comunità scientifica devono affrontare la questione delle attuali catene alimentari in modo tale da produrre abbastanza in modo più sostenibile”, ha detto Rutte. “Iniziative come il Wef Food Innovation Hub possono aiutare a invertire la tendenza”, ha aggiunto il premier olandese ricordando che “i Paesi Bassi ospiteranno il Global Coordinating Secretariat e l'European Food Innovation Hub nella Food Valley”, la regione in cui si concentrano le aziende alimentari internazionali, gli istituti di ricerca, l'Università e il Centro di ricerca di Wageningen. (Beb)