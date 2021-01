Ue: Donohoe, firma Mes è pietra miliare in sviluppo Unione economica e monetaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donohoe ha ricordato che il 30 novembre 2020 l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo politico in relazione al pacchetto di riforma del Mes. "L'accordo renderà il Mes più efficace e flessibile", fornendo "un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico mediante una linea di credito a partire dall'inizio del 2022, due anni prima del previsto". La decisione presa dall'Eurogruppo in merito all'introduzione anticipata del backstop "riconosce i notevoli sforzi compiuti dal settore bancario europeo, dalle autorità di vigilanza e dagli Stati membri per migliorare significativamente tutti gli indicatori di riduzione del rischio negli ultimi anni", ha aggiunto Donohoe. "Il sostegno comune contribuirà a garantire che un fallimento bancario non danneggi l'economia più ampia o provochi instabilità finanziaria. Sarà finanziato dai contributi del settore bancario e non dal denaro dei contribuenti, riducendo così il legame tra banche e sovrani nell'Unione bancaria", ha specificato. (segue) (Beb)