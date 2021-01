Ue: Donohoe, firma Mes è pietra miliare in sviluppo Unione economica e monetaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma del Trattato del Mes amplierà il mandato del Mes con nuovi compiti e responsabilità: sarà dotato di una linea di credito precauzionale più accessibile e avrà un ruolo più forte nei programmi di assistenza finanziaria e prevenzione delle crisi. Insieme alla rapida introduzione del sostegno comune, ciò contribuirà a garantire che l'area dell'euro sia in grado di affrontare le sfide qualora si presentassero", ha evidenziato. Il presidente ha concluso spiegando di attende "con impazienza il completamento delle procedure nazionali di ratifica per consentire l'entrata in vigore di entrambi gli accordi a partire dal prossimo anno". L'Estonia, che non è stata in grado di firmare oggi a causa del cambio di governo, ha dichiarato di rimanere impegnata nella riforma del Mes concordata e firmerà entrambi gli accordi di modifica il prima possibile. (Beb)