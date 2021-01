Difesa: Mbda lancia per la prima volta missile Mmp da torretta Impact

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda ha lanciato per la prima volta un missile Mmp da una torretta telecomandata montata su un veicolo terrestre 4x4. Lo riferisce un comunicato stampa di Mbda. Questa dimostrazione è stata il terzo scenario della campagna di fuoco Mmp condotta presso il campo militare di Canjuers nel sud della Francia, e si è svolta con il supporto dell'esercito francese e della Direction Générale de l'Armement (Dga - French Procurement Agency). Effettuato in modalità "spara e dimentica", lo sparo consisteva nell'impegnare un bersaglio rappresentante un altro veicolo blindato situato a circa 3.500 metri di distanza. Terminando con un colpo diretto sul bersaglio, lo sparo ha confermato la precisione della mira e del "bloccaggio" per un bersaglio a lungo raggio dalla torretta, nonché la qualità e la robustezza della catena di guida. (segue) (Com)