Difesa: Mbda lancia per la prima volta missile Mmp da torretta Impact (2)

- Questo sparo completa le attività di sviluppo svolte da Mbda su Mmp e la torretta Impact telecomandata per l'equipaggiamento di veicoli blindati leggeri. Con Mmp ora il punto di riferimento di mercato per i sistemi missilistici da combattimento terrestre di quinta generazione, Impact soddisfa le aspettative di vari partner industriali che desiderano dotare i propri veicoli delle sue capacità complete. Mbda ha sviluppato l'architettura modulare di Impact per favorire l'integrazione. C'è anche qualcosa in comune con la torretta Mistral Atlas Rc, con la quale condivide l'80 per cento dei suoi componenti. Francis Bordachar, consigliere militare presso Mbda, ha dichiarato: "Lo sviluppo di una famiglia di torrette semplifica le attività di integrazione, supporto e formazione per i nostri clienti. Con questo successo stiamo dimostrando sempre più l'idoneità del sistema Mmp alle diverse aspettative delle forze armate. Mbda ha potuto dimostrare la facilità di integrazione di MMP su una torretta leggera, come ha dimostrato anche con l'integrazione e la qualificazione di MMP su Jaguar, che sarà convalidata da una campagna di fuoco all'inizio di quest'anno". (Com)