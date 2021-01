Energia: presidente Omv, Nord Stream 2 garantirà sicurezza energetica in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 contribuirà a garantire la sicurezza energetica dell'Europa di fronte al calo della produzione di gas dell'Ue. Lo ha affermato il presidente dell'Omv Rainer Seele alla conferenza European Gas Virtual. "Poiché la produzione di gas sul mercato interno in Europa è in calo, avremo bisogno di volumi di gas aggiuntivi. Siamo convinti che almeno un terzo dei volumi di gas che l'Europa richiederà sarà fornito attraverso il gasdotto Nord Stream 2. Questo progetto aiuterà l'Europa a garantire la sicurezza energetica", ha affermato il presidente della società austriaca. Seele ritiene che nel 2021 la domanda di gas nel settore industriale tornerà gradualmente ai livelli pre-crisi. "La domanda di gas in Europa dovrebbe rimanere stabile fino al 2025", ha aggiunto l'Ad di Omv.(Rum)