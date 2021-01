Azerbaigian-Francia: Lemoyne, possiamo contribuire a ricostruzione territori Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ostacoli al contributo delle aziende francesi alla ricostruzione nei territori riconquistati dall'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il sottosegretario per l'Europa e gli Affari esteri francese, Jean-Baptiste Lemoyne, da ieri in visita a Baku. Secondo Lemoyne, la Francia ha aziende note e di grande esperienza nei settori dello smaltimento delle acque e dell'elettricità. Il sottosegretario ha affermato che nell'incontro con i vari rappresentanti governativi azerbaigiani che sono state affrontati colloqui utili sulla cooperazione futura. “Penso che le relazioni bilaterali tra Azerbaigian e Francia si svilupperanno lungo una linea ascendente. Naturalmente, continueremo questo dialogo tra i due Paesi", ha detto Lemoyne, ricordando le regolari conversazioni telefoniche tra i presidenti azerbaigiano e francese, Ilham Aliyev e Emmanuel Macron. (Rum)