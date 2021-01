© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libertà e umanità non sono negoziabili. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in occasione della Giornata della memoria dell'Olocausto. "Noi che ascoltiamo commossi le testimonianze dei sopravvissuti abbiamo il dovere di ricordare sempre che libertà e umanità non sono negoziabili", ha scritto. (Beb)