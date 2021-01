Nord Macedonia: ministro Salute Filipce, trattative con Cina per vaccino anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord sta conducendo delle trattative per l'acquisto di vaccini di produzione cinese. Lo ha reso noto il ministro della Salute macedone, Venko Filipce, secondo quanto riporta la stampa locale. Ospite ieri sera dell'emittente televisiva "Kanal 5", Filipce ha spiegato che Skopje può importare qualsiasi vaccino poiché non ci sono ostacoli legali di nessun genere. "Tutti i produttori hanno dei documenti che garantiscono la qualità del farmaco", ha detto Filipce. Il ministro ha aggiunto che il Paese resta impegnato "su tutti i meccanismi di approvvigionamento dei vaccini", ma di fronte ad una situazione in cui la richiesta è alta in tutto il mondo, Skopje ha deciso di valutare anche l'approvvigionamento del vaccino di produzione cinese. Filipce ha precisato che l'obiettivo è che la vaccinazione nel Paese avvenga con continuità e non venga interrotta, come nel caso di altri Paesi, per la mancanza di forniture. "Tutti i vaccini disponibili sono completamente sicuri, vengono valutati dalle loro agenzie nazionali, alcuni di questi vengono anche valutati da regolatori europei e statunitensi. L'obiettivo è quello di avere vaccini da diversi produttori in modo da non dover affrontare una carenza e fermare il processo di vaccinazione una volta avviato", ha concluso il ministro. (segue) (Seb)