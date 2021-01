Nord Macedonia: ministro Salute Filipce, trattative con Cina per vaccino anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni i primi vaccini dovrebbero arrivare nella Macedonia del Nord a febbraio. Si tratta di una partita inviata dalla Serbia di produzione Pfizer-BioNTech. Successivamente la stessa Pfizer dovrebbe inviare direttamente un lotto a Skopje. Nei prossimi giorni è previsto infine un incontro tra Filipce e i rappresentanti del meccanismo Covax. Al termine dell'incontro dovrebbe essere nota la quantità di dosi che arriveranno in Macedonia del Nord attraverso il meccanismo. Covax è il meccanismo di assegnazione che vede coinvolta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che ha per obiettivo quello di aiutare i Paesi nel mondo ad acquistare e distribuire le dosi di vaccino. Tra i Paesi dei Balcani occidentali che non fanno parte dell'Unione europea la Serbia ha già acquistato una partita di vaccini Sinopharm di produzione cinese. Nei giorni scorsi anche il ministero della Salute del Montenegro ha avviato delle trattative con Sinopharm per la consegna di vaccini, che secondo i piani dovrebbero arrivare nel Paese balcanico a fine mese. (Seb)