Istat: esportazioni verso Paesi extra Ue in calo del 4,6 percento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dicembre 2020 si stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27 , una diminuzione congiunturale per entrambi i flussi, più ampia per le esportazioni (-4,6) rispetto alle importazioni (-1,3 percento)". Lo ha riferito l'Istat nel report sul commercio estero: "Il decremento su base mensile dell’export interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, a eccezione dell’energia (+16,4), ed è dovuto per circa la metà al calo delle vendite di beni intermedi (-7,5); contributi negativi, superiori al punto percentuale, derivano inoltre dalle minori vendite di beni di consumo non durevoli (-4,6) e beni strumentali (-3,5). Anche dal lato dell’import, tranne che per l’energia (+20,4), si rilevano cali congiunturali diffusi, i più ampi per beni strumentali (-7,3) e beni di consumo non durevoli (-6,9)". E ancora: "Nel trimestre ottobre-dicembre 2020, rispetto al precedente, l’export cresce del 4,0%; la crescita, generalizzata, è più sostenuta per energia (+12,0), beni di consumo durevoli (+7,9) e beni strumentali (+5,2). Nello stesso periodo, l’import registra un aumento congiunturale (+3,1), determinato dai maggiori acquisti di beni di consumo durevoli (+12,2), beni strumentali (+10,6%) e beni intermedi (+4,6)". (segue) (Ren)