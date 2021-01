Istat: esportazioni verso Paesi extra Ue in calo del 4,6 percento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istat ha inoltre affermato: "A dicembre 2020, l’export cresce su base annua del 3,1 (era +2,0 a novembre), trainato dalle vendite di beni strumentali (+7,8), beni di consumo durevoli (+6,9) e beni intermedi (+4,3). L’import segna un’attenuazione della flessione (-3,7, dal -5,9 di novembre), cui contribuisce soprattutto l’aumento su base annua degli acquisti di beni di consumo durevoli (+20,9%) e beni intermedi (+17,0) che contrasta parzialmente la caduta delle importazioni di energia (-34,4)". E dunque: "La stima del saldo commerciale a dicembre 2020 è pari a +7.907 (era +6.801 milioni a dicembre 2019). Aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici (da +9.912 milioni per dicembre 2019 a +9.922 milioni per dicembre 2020). A dicembre 2020 l’export è in deciso aumento su base annua verso Cina (+18,3), paesi Mercosur (+16,3%), Turchia (+8,4%) e Stati Uniti (+8,0%). Diminuiscono le vendite verso paesi Opec (-13,0), Giappone (-9,7) e paesi Asean (-3,2%)". E infine: "Gli acquisti da Russia (-18,5), paesi Opec (-15,9), Stati Uniti (-14,9), India (-11,1) e Turchia (-8,1) registrano flessioni tendenziali molto più ampie della media delle importazioni dai paesi extra Ue27. In forte aumento gli acquisti da Cina (+18,4) e paesi Asean (+12,2)". Infine la conclusione: "A dicembre 2020, per l’area extra Ue, al netto del Regno Unito, si stima che l’export diminuisca del 3,9 su base mensile e cresca del 3,3 su base annua. L’import registra un calo sul mese dello 0,8% e una flessione sull’anno pari a -3,7. Il saldo commerciale è pari a +6.767 milioni (era +5.721 milioni a dicembre 2019)". (Ren)