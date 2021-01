Per il servizio di sicurezza russo, la no fly zone nell’area del "Palazzo di Putin" protegge i confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La no fly zone istituita nell'area di Capo Idokopas, nei pressi di Gelendzhik (costa russa del Mar Nero) è stata istituita per garantire la "sicurezza delle frontiere" con ordinanza del ministero dei Trasporti del 24 luglio 2020. È quanto si apprende dall'agenzia di stampa "Rbk” che cita il Servizio di sicurezza federale della Russia (Fsb).L'Fsb ha così fornito un chiarimento alle informazioni contenute nel documentario della Fondazione per la lotta alla corruzione dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, sulla tenuta che presumibilmente apparterrebbe al capo dello Stato, Vladimir Putin. Nel documentario si sottolinea che il palazzo è circondato da terreni in qualche modo controllati dall'Fsb, sui quali vige un divieto di sorvolo con qualsiasi mezzo. La ragione dell'imposizione del divieto, precisa tuttavia l'Fsb, è "la crescente attività di intelligence di alcuni Paesi vicini, compresi quelli appartenenti al blocco della Nato", nel territorio in cui si trova il valico di frontiera controllato dall'Fsb nel Territorio di Krasnodar.Secondo quanto riferito dall'Fsb non vi è invece alcun divieto di transito per le imbarcazioni nell'area di Capo Idokopas. Il Servizio di sicurezza si occupa solo di "proteggere una sezione del confine statale russo, garantire gli interessi del Paese, monitorare la protezione delle risorse idriche e biologiche e il rispetto delle regole di attraversamento della frontiera".(Rum)