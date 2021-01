Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 27 gennaio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 13.30 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni II, VI e Servizi Pubblici Locali. Odg: 1) presentazione analisi e propostedi progetto sulla mobilità in piazza Baldissera; 2) "pista ciclabile e controvialedi corso Novara: si sposti immediatamente la sede attuale".Ore 18.30 - Stazione Porta Nuova di fronte al binario 17: il vicepresidente Lavolta è presente alla deposizione della corona alla lapide Aned in occasione della Giornata della Memoria.REGIONEore 11:30, Palazzo civico (piazza Palazzo di Città 1), Sala Rossa, il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla celebrazione in ricordo dello sterminio del popolo ebraico, degli internati militari e di tutti i deportati nei campi nazisti.ore 13:30, Videoconferenza, convocazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 14:30, Videoconferenza, convocazione del Consiglio delle Autonomie locali (Cal).ore 15:00, Ex Caserma dei Vigili del fuoco (corso Regina Margherita 128), il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia interviene alla cerimonia per la posa della "pietra d'inciampo" dedicata a Francesco Aime e Giovanni Bricco, ex Vigili del fuoco militanti nella Resistenza.ore 18:30, Videoconferenza, il garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano partecipa all'incontro "Le vite degli altri", nel corso del quale dialoga con Maurizio Veglio, autore del volume "La malapena - Sulla crisi della giustizia al tempo dei Centri di trattenimento degli stranieri", a cura di Comunet - Officine corsare. (Rpi)