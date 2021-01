Sardegna: assessore Nieddu su zona arancione, chiesta revisione della decisione del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha inoltre contestato le rigidità e l'automatismo con i quali si procede per l'attribuzione delle zone di rischio alle Regioni ("fino al 12 gennaio scattavano le prescrizioni ora si va direttamente alle chiusure") ed ha ribadito la richiesta affinché siano modificate le decisioni che riguardano la Sardegna, riportando così l'Isola in zona gialla, senza attendete i 14 giorni di vigenza del decreto del 22 gennaio. "Rilevo inoltre – ha concluso l'assessore in quota alla Lega – che una certa elasticità nel valutare le aree di rischio è stata riservata invece ad alcune Regioni, come la Basilicata e il Molise, che sono rimaste in zona gialla pur registrando un indice di contagio (Rt) di molto superiore rispetto a quello della Sardegna". Nel corso del dibattito non sono mancate alcune sottolineature polemiche da parte dei consiglieri della minoranza che hanno evidenziato la correttezza dell'operato del ministro della Salute, Roberto Speranza, ed hanno lamentato i ritardi con i quali l'amministrazione regionale ha provveduto alla trasmissione dei dati relativi all'emergenza Covid, nonché una generale sottovalutazione dei limiti di occupazione dei reparti della terapia intensiva e dei posti letto in genere. (segue) (Rsc)