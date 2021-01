Sardegna: assessore Nieddu su zona arancione, chiesta revisione della decisione del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Agus (Progressisti) non ha nascosto i timori perché l'Isola possa restare in zona arancione per più di 14 giorni ("bisogna capire se abbiamo il personale necessario per far funzionare le terapie intensive") ed Eugenio Lai (Leu) ha invece chiesto lumi sull'operato del "bed manager" e domandato copia della documentazione inoltrata all'assessorato sull'occupazione dei posti letto. Di una generale sottovalutazione dei rischi, ha parlato Gianfranco Ganau (Pd), che ha insistito anche sulla attendibilità scientifica dei 21 criteri dell'Iss per la classificazione dei rischi. Annalisa Mele (Lega) ha difeso l'operato dell'assessore e riaffermato "il superamento delle criticità che hanno determinato il passaggio della Sardegna in zona arancione", mentre Rossella Pinna (Pd) ha ricordato "che il declassamento della Regione era annunciato" ed ha precisato che dei trenta posti della terapia intensiva inaugurati lo scorso sabato a Sassari, in realtà soltanto 14 risulterebbero di nuova attivazione. Antonello Peru (Udc-Cambiamo) si è soffermato sulle penalizzazioni che la zona arancione comporta per i baristi ed i ristoratori ed ha invitato l'assessore a garantire "maggiore attenzione ai numeri e ai parametri che determinano le decisioni del ministero". Pierluigi Saiu (Lega) ha definito "statici" i criteri utilizzati a Roma ed ha bollato come "assurda" la scelta del Governo di non tener conto del miglioramento di tutti gli indicatori riferiti alla situazione Covid in Sardegna. (Rsc)