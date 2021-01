Ostia: fermati perché in giro dopo il coprifuoco, trovati con preziosi e documenti falsi, denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati fermati per un controllo dagli agenti della polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma su Corso Duca di Genova perché avevano violato il coprifuoco disposto dall'ultimo dpcm. Durante il controllo, due stranieri sono stati trovati con merce di dubbia provenienza: orologi di marche prestigiose, borse da donna griffate, occhiali, vestiario con etichetta, cinture, portafogli, oggetti elettronici, telefoni cellulari e per finire, arnesi atti allo scasso e guanti in pelle e gomma. Erano trascorse le 22 dello scorso 21 gennaio quando i poliziotti, una volta fermata l'auto con a bordo un messicano, H.R.C.A. di 35 anni e un cileno O.T.P.F.C. di appena 19 anni, hanno notato che il primo cercava di nascondere qualcosa tra i sedili – particolare che non è sfuggito ad un agente che immediatamente lo ha bloccato: un passaporto messicano a lui intestato, quello che non voleva far trovare. (segue) (Rer)