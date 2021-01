Ostia: fermati perché in giro dopo il coprifuoco, trovati con preziosi e documenti falsi, denunciati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti hanno quindi deciso di perquisire gli occupanti e la macchina. Addosso al messicano hanno trovato, custoditi all'interno di un marsupio, 1.150 euro in contanti e diverse banconote del Banco Central de Chile; il cileno invece oltre a denaro contante, all'interno di un porta monete di marca nascondeva orecchini in perle e in oro catenine d'oro anelli da donna con brillante, collier e anello con brillante ed anche lui aveva un passaporto messicano intestato ad altra persona. La perquisizione è stata estesa anche nell'appartamento dei due dove gli agenti hanno trovato molti orologi di marche prestigiose borse da donna griffate, occhiali, vestiario con etichetta cinture, portafogli, oggetti elettronici, telefoni cellulari, un PC Notebook ed un Rolex, questi ultimi due risultati provento di un furto in abitazione avvenuto a Fiumicino proprio il 21 gennaio. Oggetti che, contattata la legittima proprietaria le sono stati riconsegnati. (segue) (Rer)