Ostia: fermati perché in giro dopo il coprifuoco, trovati con preziosi e documenti falsi, denunciati (3)

- Una volta rientrati in Ufficio con i due uomini, gli agenti hanno approfondito i controlli sui passaporti che sono risultati contraffatti e pertanto consegnati agli specialisti della Polizia Scientifica per ulteriori accertamenti. Terminati gli atti, gli investigatori, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, hanno proceduto nei confronti dei due stranieri, al fermo di polizia giudiziaria per i reati di ricettazione e possesso di documenti falsi. Dopo la convalida i due fermati sono stati accompagnati in carcere. Dopo qualche giorno, il 25 gennaio scorso, gli investigatori dello stesso Distretto, proseguendo nelle indagini legate ai due fermati, sono arrivati a individuare un appartamento, ricavato da ex lavatoi di via Marino Fasan, abitato da alcuni cileni. Decisi ad effettuare un controllo, i poliziotti, dopo aver circondato l'edificio, sono saliti al quarto piano dove, da un appartamento è uscito uno straniero con un trolley ed uno zainetto. Quando quest'ultimo ha sospettato di trovarsi di fronte a poliziotti, ha cercato di richiudere immediatamente la porta ma è stato bloccato. (segue) (Rer)