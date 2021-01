Imprese: oggi colloquio fra ministri Economia su progetto Fincantieri-Chantiers de l'Atlantique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, avrà un colloquio telefonico con l'omologo italiano, Roberto Gualtieri, per discutere del progetto di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che al colloquio parteciperà anche Margrethe Vestager, commissaria europea alla Concorrenza. Il progetto sembrerebbe ormai arrivato a un punto morto, secondo quanto riporta la testata francese: Parigi, infatti, temerebbe la presenza della Cina che ha stretto una joint venture con Fincantieri attraverso China State Shipbuilding Corporation (Cssc). Dal canto suo, la Commissione europea sembra essere in una posizione di imbarazzo. Al momento Chantiers de l'Atlantique ha una serie di commesse che gli garantiscono dieci anni di lavoro. Tra i possibili scenari c'è anche quello che prevede l'entrata di un altro attore della cantieristica navale. "Se lo Stato deciderà di aprire ulteriormente il capitale saremo interessati ad acquisire una partecipazione in Chantiers de l'Atlantique", ha detto Iskandar Safa, presidente di Privinvest, holding proprietaria delle Costruzioni meccaniche di Normandia, in Francia, e di German Naval Yards, in Germania. (segue) (Frp)