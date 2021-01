Sardegna: assessore Zedda, anticipati termini bando fondo (R)esisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Sardegna ha anticipato la pubblicazione dell'Avviso a sportello per la concessione di sovvenzioni a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, perfezionando il bando che consente la partecipazione ad una più ampia platea di destinatari. Ne ha ha dato notizia l'assessore al Lavoro Alessandra Zedda. Le modifiche alla versione originale del bando (R)esisto riguardano il contributo parametrato al costo del lavoro annuo, fino ad un massimo del 30 per cento, a condizione che sia mantenuto alla data del 30 giugno 2020, almeno il 40 per cento, e non più il 50 per cento, degli addetti e degli effettivi in servizio rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Obiettivo specifico, favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi attraverso l'erogazione di sovvenzioni a micro, piccole e medie imprese (MPMI), grandi imprese, lavoratori e lavoratrici titolari di partita Iva residenti in Sardegna senza dipendenti, particolarmente colpiti dalla pandemia. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile dalla Regione all'interno del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (Sil) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 2 febbraio 2021 e fino alle ore 23:59 del 12 febbraio 2021. Farà fede la data di invio telematico certificata dal Sil. (Rsc)