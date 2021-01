Covid: l'Ema sta valutando altri 50 vaccini, incluso lo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) è in contatto con 50 produttori di vaccini, incluso il russo Sputnik V, per avere più opzioni in campo. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Emer Cooke. "Abbiamo concluso la procedura per i vaccini di Pfizer-BioNTech e di Moderna" che "sono basati sul Rna messaggero. La procedura è stata conclusa e abbiamo pubblicato l'informativa completa", ha detto. "Ci sono altri due vaccini, di AstraZeneca e di Janssen, che sono basati su vettori virali", ha aggiunto."Abbiamo ricevuto la richiesta di autorizzazione l'11 gennaio da AstraZeneca e il nostro team si incontrerà questa settimana. Spero in una conclusione per la fine della settimana", ha continuato. Mentre per il vaccino Janssen non c'è ancora una pianificazione dei tempi per la valutazione. "Stiamo prendendo in considerazione altri vaccini, siamo in contatto con altri 50 produttori, incluso lo Sputnik V russo. Oltre ai vaccini ci sono prodotti terapeutici in cantiere. Siamo in contatto con 180 produttori di prodotti terapeutici anti-Covid e queste autorizzazioni verranno valutate nella seconda metà dell'anno", ha proseguito. Cooke ha spiegato che, data la diffusione del virus e gli elevati numeri di malati, "abbiamo bisogno di varie opzioni terapeutiche". Intanto, l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, ha annunciato ieri, 26 gennaio, che l'azienda farmaceutica britannica ha intrapreso lo sviluppo di un nuovo vaccino per contrastare la variante sudafricana del virus responsabile della Covid-19.In Italia sono 1.525.612 i vaccinati e 226.622 quelli a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose. Per quanto concerne i contagi, sono 10.593 i nuovi casi di Covid-19 per un totale di 2.485.956 dall’inizio dell’epidemia. Il numero di decessi è pari a 541. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salut, sono 257.034 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 4,1 per cento, in netto calo rispetto al 5,9 per cento del giorno precedente. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono la Lombardia (1.230), il Lazio (1.039), la Puglia (995), l’Emilia-Romagna (993) e la Campania (976). (Rin)