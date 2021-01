Cina: Covid, somministrate 22,77 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha somministrato quasi 23 milioni di dosi di vaccino anti-Covid, mentre il Paese si prepara per il prossimo Capodanno cinese (o Festival di Primavera) che cade il 12 febbraio. "Il programma di vaccinazione della Cina sta procedendo senza intoppi e il numero di persone disposte a essere vaccinate è in aumento. La Cina ha somministrato 22,77 dosi di vaccino contro il coronavirus a persone in prima linea e posizioni ad alto rischio a ieri, 26 gennaio", ha spiegato in conferenza stampa questa mattina Zeng Yixin, vicecapo della Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc). Le autorità cinesi avevano precedentemente affermato che il Paese stava pianificando di vaccinare 50 milioni di persone in gruppi ad alto rischio prima del Capodanno. Zeng ha detto che l'Nhc sta spingendo per una campagna basata sul principio di vaccinare prima le persone ad alto rischio. La campagna si concentrerà principalmente sulle persone che lavorano nelle regioni portuali costiere, nei luoghi di trasporto, nelle istituzioni mediche e nell'industria dei servizi pubblici. (segue) (Cip)