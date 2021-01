Cina: Covid, somministrate 22,77 milioni di dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni dose di vaccino deve essere tracciabile. Il personale di lavoro deve informare le persone delle controindicazioni prima di vaccinarle e monitorarle per eventuali reazioni avverse", ha detto Zeng. Il governo incoraggia inoltre le persone a rimanere nella città in cui lavorano per il Festival di Primavera, affermando che "la scelta del popolo cinese di rimanere per il Festival di Primavera fornirà il più grande supporto per la campagna anti-virus del Paese. "Il rischio di diffusione locale della Covid-19 rimane elevato a causa di alcune situazioni nelle aree rurali, potenziali infezioni importate e aumento del flusso di popolazione con l'avvicinarsi del Festival di Primavera", ha sottolineato Zhao Chenxi, funzionario dell'Nhc. Secondo le autorità sanitarie, il numero di casi importati quotidianamente a gennaio è il doppio di quello di novembre dello scorso anno, indicando una grave situazione antiepidemica causata dai casi importati. "La capacità di test dell'acido nucleico giornalieri della Cina ha ora superato i 15 milioni e le capacità di test complessive potrebbero migliorare ulteriormente se si adottassero metodi di test in batch", testando più campioni alla volta, ha detto Zeng. (Cip)