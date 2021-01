Cina: profitti imprese industriali in aumento del 4,1 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il funzionario, i profitti dell'industria manifatturiera nel 2020 sono aumentati del 7,6 per cento rispetto all'anno precedente, 6,5 punti percentuali in più rispetto ai tre trimestri precedenti. Tra i 41 settori industriali sottoposti a misurazione, 26 hanno registrato un aumento accelerato in termini di profitti per l'intero anno, mentre 15 settori hanno riscontrato una tendenza al ribasso dei profitti. I profitti ottenuti dalle imprese private sono aumentati del 3,1 per cento su base annua, rispetto a un calo di 0,5 punti da gennaio a settembre. I profitti dell'industria cartaria e farmaceutica legata alla pandemia di coronavirus sono aumentati rispettivamente del 21,2 e del 12,8 per cento, con un tasso di crescita del 7,9 e del 4,6 per cento più veloce rispetto ai tre trimestri precedenti. (Cip)