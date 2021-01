Sardegna: assunzione nuovo personale all'ospedale San Francesco di Nuoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espletamento a breve termine delle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale e il ricorso in caso di necessità alle prestazioni aggiuntive e alla collaborazione fra le diverse aree per garantire la continuità dei servizi: sono queste le soluzioni portate da Ares-Ats al vertice convocato d'urgenza dall'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, per esaminare le azioni da mettere in campo per l'ospedale di Nuoro. "Siamo soddisfatti per le soluzioni che l'Ares-Ats, in accordo con le direzioni d'area e di presidio, ha avanzato per il superamento delle criticità che pesano sull'ospedale San Francesco. Ora è fondamentale procedere con la rapida attuazione dei percorsi individuati e dare così risposte ai cittadini", dichiara l'assessore Nieddu, che oggi, a Cagliari, ha presieduto il tavolo a cui hanno partecipato i commissari straordinari dell'Ares-Ats e dell'Assl, Massimo Temussi e Gesuina Cherchi, e il direttore dell'ospedale, Grazia Cattina. (segue) (Rsc)