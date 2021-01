Sardegna: assunzione nuovo personale all'ospedale San Francesco di Nuoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo in alcun modo accettare – prosegue Nieddu – la chiusura o la sospensione dei servizi, anche solo in via temporanea. Il San Francesco, oltre a essere in prima linea nell'attuale emergenza pandemica, è un punto di riferimento irrinunciabile per tutto il nuorese e un tassello fondamentale dell'intera rete dei presidi sanitari della nostra Isola. I problemi del San Francesco affondano le proprie radici in un passato di incertezza e disimpegno nei confronti dell'ospedale. Per noi il potenziamento della struttura è l'unica strada percorribile". (Rsc)