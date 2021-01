Governo: Romano (Pd), ora governo largo ed europeista, Conte soluzione realistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno ha compreso le ragioni di questa crisi, ma mi auguro che Italia Viva recuperi la saggezza politica per sostenere un Conte Ter. Ci sono solo due maggioranze possibili: quella europeista che dall'agosto 2019 ha permesso di ritrovare il dialogo con l'UE o una sovranista e antieuropea. Conte è il miglior punto di equilibrio della maggioranza europeista, l'unica a cui è disponibile il Pd". Lo sostiene Andrea Romano, deputato del Partito democratico, in una intervista al "Mattino". "Abbiamo perso settimane preziose per una decisione irragionevole di Iv Ma ora è il momento di girare pagina, ricostruendo la maggioranza di governo e allargandola a quelle forze anche moderate che spero abbiano compreso da questa crisi che l'interesse nazionale si difende solo dentro un quadro europeista", aggiunge Andrea Romano. (segue) (Rin)