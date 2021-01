Governo: Romano (Pd), ora governo largo ed europeista, Conte soluzione realistica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stando alle dichiarazioni di Iv - prosegue Romano - non ci sarebbero preclusioni a Conte e alla ripartenza del governo. Se perdessimo anche quest'occasione saremmo giudicati in maniera implacabile dal Paese e dai nostri elettori. Mai creduto che il Pd faceva andare avanti Renzi: non abbiamo mai nascosto il nostro pungolo al governo, ma in chiave costruttiva e migliorativa. Né abbiamo mai dimenticato di essere parte fondamentale di questa maggioranza. Sono fiducioso che anche Italia Viva recupererà questa consapevolezza". E sulle alleanze future Andrea Romano replica: "E' fondamentale separare il tema della soluzione della crisi da quello delle nostre future alleanze elettorali, di cui discuteremo al momento opportuno. Confondere i due piani rischia di essere prematuro e controproducente, anche verso l'allargamento della maggioranza". (Rin)