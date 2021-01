© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una crisi insensata rallenta provvedimenti essenziali per gli italiani. Noi, però, continuiamo a lavorare per dare aiuti alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. E teniamo ferma la prospettiva di proseguire con Giuseppe Conte per garantire al Paese il rilancio che merita". Lo scrive su Twitter la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. (Rin)