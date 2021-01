Cina: Covid, vaccini Sinopharm e Sinovac in fase di valutazione dall'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due vaccini di produzione cinese, prodotti da Sinopharm e Sinovac, sono attualmente in fase di valutazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha affermato Katherine O'Brien, direttrice del dipartimento di Immunizzazione e vaccini dell'Oms. I dati dei vaccini sono stati presentati all'Oms, ma gli ispettori sul campo sono ancora in quarantena in attesa di recarsi nei siti di produzione per la valutazione, ha aggiunto. "C'è un impegno da parte dell'Oms e saremo anche lieti di rivedere quei dati attraverso il processo politico", ha aggiunto O'Brien, riferendosi alla revisione della politica da parte del Gruppo consultivo strategico di esperti sull'immunizzazione dell'Oms, che è un processo separato dalla valutazione normativa e fornisce raccomandazioni su come utilizzare i vaccini. (segue) (Cip)