Cina: Covid, vaccini Sinopharm e Sinovac in fase di valutazione dall'Oms (2)

- Secondo gli ultimi fascicoli dell'Organizzazione mondiale della sanità, il vaccino Sinopharm è ora in corso di valutazione, mentre per il vaccino Sinovac sono stati presentati i dati per l'ispezione a metà gennaio e si attende la presentazione di ulteriori documenti entro la fine di questo mese. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", le decisioni anticipate dell'Oms su entrambi i vaccini sono previste per marzo. "Sappiamo che un certo numero di vaccini che si stanno muovendo in Cina sono stati presentati per la prequalificazione all'Oms, che è una parte importante, e continuiamo ad avere un'interlocuzione con la parte cinese", ha detto Seth Berkley, amministratore delegato di Gavi, Vaccine Alliance. (Cip)