Corea del Sud: Moon al Wef, contrastare diseguaglianze causate dalla pandemia

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha esortato gli Stati e le organizzazioni internazionali a prestare attenzione all'aumento delle diseguaglianze causate dalla pandemia all'interno dei singoli Paesi, e a livello transnazionale. Il presidente sudcoreano è intervenuto in collegamento video al Forum economico mondiale (Wef) in corso a Singapore. Secondo Moon, l'unione degli attori politici nel contrasto alle diseguaglianze e alla polarizzazione della ricchezza "è importante quanto la risposta sanitaria immediata alla pandemia, e il contrasto alle sue ricadute economiche immediate". A quiesto proposito, il presidente sudcoreano ha fatto riferimento allo slogan dell'attuale edizione del Wef: "Un anno cruciale per ricostruire la fiducia": secondo Moon, proprio sul campo del contrasto alle diseguaglianze verrà rinsaldato o ulteriormente compromesso il rapporto tra le società civili e le classi dirigenti. Il presidente sudcoreano ha ripercorso gli sforzi del suo Paese per far fronte alla pandemia: il prossimo passo, ha spiegato il capo dello Stato, sarà il raggiungimento dell'immunità di massa tramite le vaccinazioni, cui dovrà seguire una sforzo strutturale per "una ripresa inclusiva". (segue) (Git)