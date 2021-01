Corea del Sud: Moon al Wef, contrastare diseguaglianze causate dalla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista di tale sfida, il governo sudcoreano "si è attivato per ostacolare un ulteriore allargamento dei divari interni alla nostra società", tramite "politiche di ritenzione del lavoro", la creazione di ulteriore impiego pubblico, e "un drammatico aumento dei sussidi" per le famiglie a basso reddito. Il governo sudcoreano sta anche lavorando a misure di incentivo alla condivisione degli utili ("profit sharing") da parte delle aziende che più hanno prosperato durante la pandemia. Nel corso del suo intervento, Moon ha anche vantato i risultati conseguiti dalla Corea sul fronte economico: quest'anno Seul potrebbe collocarsi tra i primi 10 Paesi dell'Ocse per tasso di crescita economica, e il suo principale indice azionario ha conseguito la crescita maggiore tra quelli del G20. (Git)