Governo: Amendola, Conte punto d'equilibrio per la maggioranza

- Giuseppe Conte è il punto di riferimento della nuova larga e solida “maggioranza europeista”, con un programma di fine legislatura, che si sta tentando di costruire. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “Noi come Partito democratico siamo molto uniti. Facciamo un discorso di buon senso nell’interesse del Paese che in questo momento è concentrato sulla lotta al Covid, sul rilancio economico”, ha ricordato Amendola. “Una maggioranza di europeisti, e sono contento che questa parola sia stata sdoganata, credo si costruisca su punti di equilibrio”, ha ricordato il ministro, indicando proprio nel presidente Conte questo elemento di equilibrio fra le parti. (Les)