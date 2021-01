Recovery: Amendola, su governance serve consenso in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per individuare la “governance del Recovery plan” serve un consenso e va trovato in Parlamento. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “La genesi della crisi, leggendo le lettere e critiche di Italia Viva, ha cause molteplici. C’è il Recovery da migliorare, serve la famosa governance. Serve un consenso e va trovato in Parlamento soprattutto per velocizzare la spesa di questi fondi, che hanno un cronoprogramma denso, per evitare gli errori del passato nell’assorbimento dei fondi Ue”, ha detto Amendola. “Il consenso, sia fra le forze parlamentari sia nel governo, credo debba essere realizzato sull’efficacia dello strumento”, ha aggiunto Amendola, ricordando che la Commissione europea propone, fra le varie soluzioni, quella “di creare un ministero”, una proposta condivisibile e che deve portare a una “semplificazione burocratica”. (Les)