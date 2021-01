Shoah: Raggi, io testimone di campi sterminio grazie a impegno sopravvissuti, non dimentichiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho visto con i miei occhi Sami Modiano che, ad Auschwitz, raccontava l’Olocausto degli ebrei: il suo ultimo saluto al padre prima che venisse ucciso con il gas e poi bruciato in un forno crematorio dai nazisti; il suo addio alla sorella che lo aveva cresciuto come una madre". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi in occasione della giornata della Memoria. "Sono una testimone, una testimone della sua sofferenza e dell’esistenza dei campi di sterminio nazisti. Sono una testimone della sofferenza di Andra e Tatiana Bucci che, bambine, ad Auschwitz sono state internate ed hanno rischiato di diventare cavie da laboratorio per gli esperimenti sugli esseri umani e morire come è accaduto al loro cuginetto Sergio De Simone". (segue) (Rer)