Shoah: Raggi, io testimone di campi sterminio grazie a impegno sopravvissuti, non dimentichiamo (2)

- "Sami, Andra e Tatiana sono tre sopravvissuti allo sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, sono tre testimoni della Shoah che da decenni accompagnano gli studenti italiani nei 'viaggi della memoria' ad Auschwitz e Birkenau. Quello del 4 novembre del 2019 è stato l’ultimo 'viaggio' che abbiamo fatto insieme perché poco dopo è arrivato il Covid che ha bloccato queste iniziative", ha continuato la prima cittadina di Roma. "Senza 'viaggi della memoria' cresce il timore che ci si possa dimenticare della Shoah, che qualcuno possa negare l’esistenza dei campi. Fortunatamente non è così perché - grazie all’impegno di Sami, Andra e tutti gli altri sopravvissuti che hanno raccontato la loro terribile esperienza nei campi – siamo tutti diventanti testimoni. Noi non dimentichiamo e faremo in modo che nessuno dimentichi l’orrore. E vorrei che venga anche ricordato l’affetto di tutti i ragazzi che si sono stretti a Sami e Andra ad Auschwitz quando ci hanno raccontato la loro esperienza. Per questo, in occasione della giornata della memoria che si celebra oggi, vorrei che tutti noi ascoltassimo ancora le parole che Sami Modiano ci ha 'tramandato' ", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)