Libia: gruppo armato sequestra un veicolo della polizia a Bengasi

- La direzione della sicurezza di Bengasi ha annunciato che un gruppo armato ha sequestrato uno dei veicoli della polizia nel quartiere di Serti, a est della città. In un comunicato stampa, la direzione ha indicato che "un gruppo armato a bordo di veicoli equipaggiati con mitragliatrice Pk ha attaccato il veicolo della polizia assegnato allo svincolo del 10 marzo nel quartiere di Serti". Gli aggressori sono riusciti a prendere il veicolo “perché più numerosi e meglio armati della polizia". La direzione ha dichiarato che la persona che ha guidato l'attacco alla pattuglia è un parente di un sospettato arrestato dalle autorità di sicurezza perché membro di una banda che stava immagazzinando armi e un certo numero di materiali illegali in una fattoria a sud di Bengasi. La città di Bengasi è testimone di una contesa tra le varie forze di sicurezza sulle aree di influenza: nel capoluogo della Cirenaica operano gruppi affiliati all'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), altri dell'Agenzia per la sicurezza interna e altri ancora che seguono la polizia e le indagini penali. (Lit)