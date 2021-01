Covid: Soriot (AstraZeneca), falso che dirottiamo vaccini da Ue ad altri Paesi per profitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi nella distribuzione del vaccino AstraZeneca sono dovuti, principalmente, all'aumento della produzione come mai avvenuto nel passato. "Stiamo parlando di miliardi di dosi ad altissima velocità. Il nostro miglior impianto produce fino a tre volte più vaccino nei suoi depositi rispetto" a quello con la produttività più bassa. Lo ha affermato il direttore esecutivo di AstraZeneca, Pascal Soriot, in un'intervista al quotidiano "El Pais", negando con forza che questi ritardi, per i quali alcuni governi europei hanno minacciato azioni legali, stia deviando la sua produzione in altri Paesi alla ricerca di un profitto maggiore. "Sono un europeo, l'Europa è nel mio cuore. E il nostro presidente è svedese", ha evidenziato Soriot nel respingere le insinuazioni. "Disponiamo di enormi serbatoi di mille o 2 mila litri. Iniettiamo il virus e sono quelle cellule a produrre il vaccino. È un processo di produzione biotecnologico. Alcune vasche hanno rendimenti alti e altre hanno rendimenti bassi. In Europa, in particolare, una delle piante di produzione , come quella degli Stati Uniti, ha avuto un basso rendimento", ha spiegato Soriot. (segue) (Spm)