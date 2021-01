Covid: Soriot (AstraZeneca), falso che dirottiamo vaccini da Ue ad altri Paesi per profitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Europa, produciamo la sostanza farmaceutica in due stabilimenti, uno nei Paesi Bassi e uno in Belgio. Il trasferimento in fiale viene fatto in Italia e in Germania. In questa seconda fase, la nostra capacità è piena. Non ci sono problemi. Questi sono sorti nella fabbricazione della sostanza", ha aggiunto. Soriot ha annunciato che non appena AstraZeneca avrà ottenuto il via libera nei prossimi giorni da parte dall'Agenzia europea dei medicinali spedirà "immediatamente" tre milioni di dosi in Europa. "L'obiettivo è di consegnare 17 milioni di dosi a febbraio. Questo significa circa tre milioni per la Germania, 2,5 milioni per l'Italia e circa 2 milioni per la Spagna", ha concluso. (Spm)