Usa-Canada: primo colloquio telefonico tra segretario di Stato Blinken e l'omologo Garneau

- Il segretario di Stato Usa, Anthony J. Blinken, ha intrattenuto un colloqui telefonico con l'omologo canadese Marc Garneau ieri, 26 gennaio. Il colloquio è il primo avuto da Blinken con un interlocutore internazionale dopo la conferma della sua nomina a segretario da parte del Senato federale Usa, nella giornata di ieri. Secondo una nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, i due portavoce si sono confrontati in merito "ad una vasta gamma di questioni di comune interesse", ed hanno espresso la volontà comune di lavorare per revitalizzare le rispettivi economie e rafforzare il partenariato economico bilaterale, fronteggiando al contempo sfide comuni come la pandemia e il mutamento climatico. (Nys)