Difesa: Libia, la Turchia continua ad addestrare i gruppi del Gna a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuano ad addestrare migliaia di truppe del Governo di accordo nazionale libico (Gna) a Tripoli, dove le forze turche stanno lavorando per fornire corsi militari avanzati, come parte degli accordi firmati tra Ankara e Tripoli. Fonti libiche citate dall’emittente televisiva “Libya al Ahrar” hanno riferito che più di 1.300 membri delle forze del Gna hanno completato il loro addestramento nella Libia occidentale, dopo aver partecipato a diciotto programmi di addestramento turchi su armi avanzate e operazioni di combattimento. La fonte ha aggiunto che altri 1.100 membri delle forze del Gna stanno ancora ricevendo addestramento militare in un campo controllato dalla Turchia in Tripolitania. Le forze armate turche controllano la base aerea di Al Watiya, stanno lavorando per stabilire una base militare navale a Misurata e un'altra a Khoms, a est di Tripoli. Vale la pena ricordare che il parlamento turco ha esteso i compiti delle forze turche in Libia per ulteriori diciotto mesi, a partire dal 2 gennaio. (Lit)