Usa: Olimpiadi Tokyo, la Florida si offre come sito alternativo

- La Florida ha chiesto al Comitato olimpico internazionale (Cio) di valutare il trasferimento dei Giochi olimpici estivi in programma quest'anno da Tokyo, in Giappone, a quello Stato Usa. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui la richiesta poggia sulle voci sempre più insistenti secondo cui il governo giapponese potrebbe decidere di cancellare l'evento, a causa del peggioramento dell'emergenza pandemica nel Paese. In una lettera inviata al presidente del Cio, Thomas Bach, il responsabile finanziario della Florida, Jimmy Patronis, sostiene sia ancora possibile "inviare una delegazione in Florida per incontrare i funzionari statali e locali, in merito all'organizzazione delle Olimpiadi nello Stato del sole". Nella lettera, Patronis fa riferimento alla rapidità del programma di vaccinazioni intrapreso dalla Florida, e all'esperienza della Florida nell'ospitare eventi sportivi come i playoff dell'Nba. Il Cio non ha commentato la lettera, ed ha rimandato alle recenti dichiarazioni ufficiali del Comitato, che ha ribadito l'intenzione di ospitare i Giochi a Tokyo. Dall'inizio della pandemia, la Florida ha registrato 25mila decessi legati al coronavirus; il Giappone il bilancio ufficiale dei decessi causati dalla Covid-19 ha superato la soglia di 5mila lo scorso fine settimana. (segue) (Nys)