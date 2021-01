Usa: Olimpiadi Tokyo, la Florida si offre come sito alternativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale, (Cio), Thomas Bach, si è detto fiducioso che le Olimpiadi estive di Tokyo si terranno la prossima estate, dopo un rinvio di un anno causato dalla pandemia di coronavirus, ed ha avvertito che "non esiste piano un B", mentre aumentano le indiscrezioni in merito ad una possibile cancellazione dell'evento. "In questo momento non abbiamo alcuna ragione di credere che i Giochi olimpici di Tokyo non si apriranno il prossimo 23 luglio presso lo Stadio olimpico di Tokyo", ha dichiarato Bach nel corso di una intervista all'agenzia di stampa "Kyodo". "E' per questo motivo che non esiste un piano B, ed è per questa ragione che siamo determinati a garantire la sicurezza e il successo di questi Giochi". Bach, ha visitato Tokyo dal 15 al 17 novembre scorsi, per una ispezione delle strutture e dei siti che dovrebbero ospitare i Giochi. La visita di Bach al Giappone è stata la prima dallo scorso marzo, quando il Giappone e il Cio hanno deciso di rinviare di un anno le Olimpiadi estive. (segue) (Nys)