Imprese: Intel aumenta gli investimenti nel Vietnam del 50 per cento

- Il produttore di microchip statunitense Intel ha iniettato 475 milioni di dollari nella propria divisione vietnamita, che opera il suo più grande stabilimento di produzione e collaudo di microchip al mondo. Intel intende esternalizzare ulteriormente la produzione, in risposta alla competizione di rivali tecnologicamente sempre più avanzati. I fondi destinati a Intel Products Vietnam rappresentano un aumento di quasi il 50 per cento rispetto ai precedenti investimenti, e verranno impiegati per la produzione di sistemi 5G e processori, secondo una nota aziendale pubblicata oggi, 27 gennaio. L'obiettivo dell'azienda è di "ingaggiare tecnologie più complesse" e diversificare la produzione oltre alle Cpu, che costituiscono l'attività core dell'azienda. Il colosso statunitense dei semiconduttori ha anche annunciato l'intenzione di rivolgersi a terze parti per la produzione di ulteriori componenti e prodotti entro i prossimi anni: tra i partner di Intel, il quotidiano "Nikkei" cita Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Tsmc), prima azienda a sviluppare la tecnologia dei microchip a 5 nanometri ,e già impegnata in colloqui con Intel in merito a cinque potenziali progetti. (Fim)