Usa: Biden, 200 milioni di dosi da Pfizer e Moderna, “300 milioni di vaccini entro estate” (2)

- Per raggiungere questo obiettivo, Biden ha assicurato che le dosi distribuite su base settimanale passeranno dalle attuali 8.6 a 10 milioni di unità, anche tramite le farmacie e nei centri vaccinali dell'Agenzia per gestione delle emergenze (Fema). Il presidente ha anche sottolineato la necessità di un maggior coordinamento con le autorità federali. "Si tratta di uno sforzo da tempi di guerra", ha aggiunto Biden, per poi assicurare che "Stati, tribù e territori avranno previsioni di consegna ogni volta per tre settimane”, in modo da essere costantemente aggiornati. “Spero che alla fine dell’estate mi diciate che ci sono troppi vaccini avanzati”, ha affermato ironicamente il presidente degli Stati Uniti. Biden ha concluso il suo intervento evidenziando che ci vorranno mesi prima di vaccinare tutti i cittadini statunitensi, considerato che molti degli antidoti disponibili necessitano di una seconda inoculazione. “Per questo – ha sottolineato il presidente – al momento sono le mascherine, non i vaccini, i migliori alleati contro il coronavirus. Sconfiggeremo questa pandemia e ci riusciremo restando uniti e ascoltando il parere degli scienziati”. (Nys)