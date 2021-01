Cile-Argentina: vertice Pinera-Fernandez, accordo su costruzione congiunta cavo fibra ottica trans-pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento dei legami di amicizia e cooperazione tra Argentina e Cile sono stati al centro del vertice tenuto ieri, 26 gennaio, a Santiago del Cile tra i presidenti dei due paesi, Alberto Fernandez e Sebastian Pinera. "Si è trattato di un incontro fruttuoso", ha dichiarato Pinera in una conferenza congiunta al termine della riunione con Fernandez. Il capo di Stato cileno ha quindi enumerato una serie di accordi bilaterali stipulati nell'occasione, tra i quali quello per la costruzione congiunta del cablaggio sottomarino in fibra ottica che unirà il Cile e l'Argentina con l'Australia, la Nuova Zelanda e la regione dell'Asia-Pacifico e un accordo sulla semplificazione dei controlli doganali della frontiera comune lungo la cordigliera andina. "Questa visita riflette la volontà e l'impegno dei governi di entrambi i paesi di continuare a rafforzare i legami di amicizia e cooperazione", ha quindi concluso Pinera ringraziando l'omologo argentino per la visita. (segue) (Abu)