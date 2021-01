Cile-Argentina: vertice Pinera-Fernandez, accordo su costruzione congiunta cavo fibra ottica trans-pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per parte sua Fernandez ha sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione non solo bilaterale ma anche regionale di fronte alle problematiche comuni imposte dalla pandemia. "L'Argentina e il Cile sono due paesi affratellati, e affratellata dev'essere tutta l'America Latina in questo tempo", ha detto il presidente argentino. "La pandemia ci ha sottoposti ad una situazione in cui ognuno a modo suo ha dovuto affrontare un contesto sconosciuto e penso che se fossimo stati più uniti avremmo potuto affrontare meglio il problema", ha aggiunto. Secondo Fernandez l'esperienza del Covid-19 rappresenta una "opportunità per comprendere l'importanza dello sviluppo in unità tra argentini, cileni e anche tra latinoamericani". "La cosa più importante è capire quello che possiamo fare insieme e come rimettere in piedi i nostri paesi ed il continente dopo il duro colpo inferto dalla pandemia", ha concluso.