Cile-Argentina: vertice Pinera-Fernandez, accordo su costruzione congiunta cavo fibra ottica trans-pacifico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre i governi di Argentina e Cile avevano siglato un accordo per l'aggiornamento dei termini dello scambio commerciale bilaterale nel settore automobilistico. I cambiamenti, entrati in vigore quest'anno, hanno riguardato il regime di origine preferenziale applicabile, che in base al nuovo accordo stabilisce un Indice di contenuto regionale (Icr) minimo del 50 per cento. In questo modo, secondo il governo argentino, le esportazioni verso il paese transandino potrebbero aumentare di 10 mila unità a partire dal 2021. Il nuovo regime inoltre, secondo quanto segnalava una nota ufficiale, "promuove un incremento sostanziale dei flussi commerciali bilaterali con l'obiettivo di potenziare il commercio e gli investimenti bilaterali e di avanzare nella costruzione di catene produttive regionali". Il regime precedente esigeva invece una percentuale minima del 60 per cento per evitare dazi alle importazioni (segue) (Abu)